Volley Bergamo 1991 obiettivo sorprendere ancora | la spinta dei tremila per sfidare Conegliano

. Otto set concessi, neanche una sconfitta all’attivo, zero tiebreak, la corona di campionesse del mondo, d’Europa, d’Italia. Sono tutti numeri che per l’Imocosono praticamente normalità negli ultimi anni, visto che la macchina perfetta guidata da coach Santarelli ha imposto la propria legge esercitando un dominio a tratti imbarazzante per tutte le altre rivali, o presunte tali. Tocca ora alprovare quella che, senza mezzi termini, sarebbe un’impresa se non a tratti addirittura un miracolo.Appuntamento a domenica 12 gennaio, alle 15.30 (porte aperte a Treviglio dalle 14.00), in un PalaFacchetti che si preannuncia sold out: sarà il secondo stagionale dopo quello con Milano, quando le ragazze di coach Carlo Parisi avevano fatto sudare – e non poco – Sylla e compagne.