Anteprima24.it - VIDEO/ Napoli, protesta in piazza Immacolata: “Verde pubblico ai privati, il Comune abdica”

Tempo di lettura: < 1 minutoUn nuovo dehors in, in cambio della gestione ai commercianti di spazi, del loro decoro e della manutenzione degli alberi. “L’ennesimo atto dizione deldi, che rinuncia ai propri doveri” insorge Franco Di Mauro della rete social No Box – Diritto alla città.Stamattina gli attivisti erano in presidio, per dire no al progetto d’ambito. Un piano approvato dalla giunta di Palazzo San Giacomo, su proposta di imprese della ristorazione. “È la prima volta – sottolineano gli ambientalisti -, che si affida da parte dell’amministrazione pubblica la gestione delverticale a”. Qualcosa ritenuto “un precedente pericoloso”. E ricordano come l’ente, “attraverso le tasse ed imposte dei cittadini, deve provvedere all’erogazione di beni e servizi.