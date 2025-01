Sport.quotidiano.net - Venezia-Inter 0-1, Darmian regala la sesta vittoria esterna di fila a Inzaghi

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 12 gennaio 2025 – L’archivia la delusione per la sconfitta nella finale di Supercoppa contro il Milan e continua la sua marcia in campionato: al Penzo è infatti arrivata ladidei nerazzurri che – non senza fatica – hanno piegato 1-0 il. Alla squadra di mister Simoneè bastato il gol siglato poco dopo il quarto d’ora di gioco da, bravo a ribadire in rete la respinta di Stankovic su tiro di Lautaro Martinez. Un vantaggio che lasciava presagire ben altro. L’, però, come già accaduto in altre occasioni, ha continuato a spingere e creare ma non è riuscita a chiudere i conti e nella ripresa ha corso qualche rischio di troppo contro unsenza timori reverenziali e capace di andare a più riprese vicino al pari, colpendo anche un palo con Busio.