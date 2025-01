Ilrestodelcarlino.it - Varchi blindati nel ‘salotto’ rinviati a fine gennaio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

e i lavori nell’ultimo tratto di viale Ceccarini per ringiovanire la cartolina del. E’ tutto rimandato amese quando le feste (si spera) saranno finite. Prima si pensava all’Epifania, poi alle festività si è aggiunto il Sigep. Così in centro si continuano ad attendere mezzi e operai. Quella deiper garantire la sicurezza alle attività economiche e impedire le spaccate con furgoni lanciati a tutta velocità contro le vetrine, sta assumendo le proporzioni di un continuo rimando. Se ne parlava in estate, ma con i turisti a passeggio si è pensato di rimandare. Poi l’occasione è tornata in novembre, ma con il villaggio natalizio atteso dall’ultimo weekend del mese, Comune e Consorzio d’area hanno deciso di rimandare al termine delle feste. Ma l’Epifania non tutte le feste si è portata via, visto che è rimasto il Sigep.