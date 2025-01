Sport.quotidiano.net - Vai Ravenna Ilari pronto a debuttare

È un testacoda da non sottovalutare quello che attende il. Oggi pomeriggio, al Benelli (fischio d’inizio alle 14.30; arbitro Deborah Bianchi di Prato; prezzi 34, 22, 16 e 10 euro; diretta web in chiaro sul canale youtube delFc), i giallorossi secondi della classe, ricevono la visita della Sammaurese, fanalino di coda. Fra i 41 punti del, che valgono il secondo gradino della classifica a -1 dalla capolista Forlì, e i 12 punti della Sammaurese, ultima in condominio col Fiorenzuola, a -1 dalla zona playout e a -7 dalla zona salvezza, ce ne sono 29 di differenza. Un gap che fa pendere i favori del pronostico tutti dalla parte dell’undici di mister Marchionni, tra l’altro reduce da cinque vittorie di fila. Se sarà una passeggiata, o anche solo un successo, il merito andrà alla truppate, perché, proprio le sfide così ‘sbilanciate’ sul piano dei pronostici, sono quelle più difficili.