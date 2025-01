Agi.it - Una papera di Maignan rovina la festa al Milan, 1-1 con il Cagliari

AGI - Dopo il trionfo in Supercoppa, ilnon va oltre il pareggio a San Siro contro il. I rossoneri erano passati in vantaggio al 51mo con un tap-in di Morata, lesto a mettere in rete dopo il tiro di Pulisic deviato sul palo da Caprile. Immediato il pareggio dei sardi: al 54mo la grande cavalcata di Felici che scarica per Zortea, il quale incrocia da posizione defilata un tiro che sembra innocuo masi tuffa col tempo sbagliato e viene battuto dopo una deviazione. Vano l'assalto dei rossoneri che scheggiano la traversa con Rejinders ma poi trovano sulla loro strada un grande Caprile. La prima chance è per i padroni di casa e arriva al 14mo. Reijnders batte un corner all'indietro dalla sinistra trovando Hernandez, il cui sinistro deviato esce di poco alla destra di Caprile.