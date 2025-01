Ilfattoquotidiano.it - “Una battuta che ci rende orgogliosi? Che Vannacci qualcosa di positivo ha combinato: fa apparire intelligente Salvini”: Ficarra e Picone si raccontano

Quante interviste in trenta e passa anni di carriera insieme?(Parte una sobria discussione/confronto) Qualche centinaio. No, migliaia.Domanda più frequente?(P) “Dove vi siete conosciuti?”. E non se ne può più.In un villaggio turistico.(F) Per questo a un certo punto abbiamo iniziato a inventare: ‘durante un safari fotografico’. ‘Sul deltaplano’. ‘Sull’autobus’.(P) Una volta è stata clamorosa: era il periodo di Striscia la notizia e una persona ci chiede: ‘Come siete arrivati alla conduzione?’. Salvo, stanco di questa domanda, risponde: ‘Perché Valentino ha avuto una relazione con Michelle Hunziker’. La persona ci guarda: ‘Questo è meglio se non lo scriviamo’.(F) A quel punto ho aggiunto: ‘I soliti favori sessuali: uno sta con Antonio Ricci e l’altro purtroppo deve andare con la Hunziker’.