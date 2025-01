Iodonna.it - Un libro per capire la Russia di oggi e di ieri e perché Putin non si stato indebolito dalla guerra

Quando tre anni faattaccò l’Ucraina, il presidente americano Biden disse che non sarebbe piùl’interlocutore. In tanti speravano e pensavano chesarebbe caduto, che il popolo sarebbe insorto contro il dittatore.questo non è accaduto?il popolo russo ha capacità di resistenza che noi non possiamo neanche immaginare., le madri dei soldati impegnati in Ucraina sfidano il presidenteX E se il nostro giudizio su di lui non può che essere il più severo –è un criminale assassino -, tuttavia sarebbe un errore pensare chesia