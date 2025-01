Un Gigante fantastico in Coppa del Mondo | De Aliprandini piazza il terzo posto ad Adelboden

Leggi su Ilfaroonline.it

, 12 gennaio 2025 – E’ stata una splendida gara indelquella di Luca De. L’Azzurro delle Fiamme Gialle si prende ilinsulla leggendaria pista di. Lo fa 13 anni dopo ilmento azzurro di Blardone.E’ arrivato un errore nella prima manche, ma poi l’atleta trentino ha realizzato un’ottima seconda gara. Sale sulgradino del podio, alle spalle dei campioni elvetici Marco Odermatt, al quarto successo sulla Chünigsbärgli, e Loic Meillard.Le dichiarazioni di Luca De– Fonte FISI/fisi.org“davvero, non so proprio cosa dire. Più la pista è difficile, più mi esalto: dopo l’errore nella prima manche non credevo fosse possibile recuperare così tanto. Sono super contento: abbiamo lavorato tanto e quest’anno mi sento davvero bene, sia con i materiali che dal punto di vista fisico.