Un deserto pieno di ascetismo

La scrittrice Cristina Campo, nella splendida antologia che curò assieme a Piero Draghi (Detti e fatti dei padri del, recentemente ristampata da Se) ne celebrava «l’atletismo ascetico», e non vi può essere definizione più giusta per i monaci cristiani orientali che a partire dal III e IV secolo lasciarono le città per sfidare ile, soprattutto, sé stessi. La loro fede era agonistica, il loro ritrarsi dal mondo era un mettersi in lotta. Il primo fu l’egiziano Antonio il Grande. Seguirono poi Arsenio, Macario, Evagrio, Ilarione. Asceti combattenti da tutto l’Oriente, precorso di tutto il monachesimo medievale e dei santi che ancora oggi si ritirano sul monte Athos, in Grecia. Alcuni sceglievano le ostili terre siriane, altri avevano per compagni i sassi della Palestina. «Altri», scrive Cristina Campo, «anacoreti con momenti di vita comune presso una chiesa, un forno, un pozzo.