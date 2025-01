Ilrestodelcarlino.it - Un anno da Capitale anche nel pallone

Guidelli Nessuno l’avrebbe mai detto. Nessuno. In questa dissolvenza dei titoli di coda di Pesarodella Cultura, un degno ringraziamento andrebbe tributato allo sport cittadino. Che, in senso lato, è assolutamente Cultura. Anzi, di più. Nella fattispecie, ad avere tutti i numeri per fregiarsi di orgoglio è il calcio biancorosso che, nell’delle celebrazioni, è risultato primo nelle Marche per posizione, risultati e progetti futuri. Un sogno che da piccoli cullavamo nei meandri più inconfessabili della mente.stavolta, ma nel calcio, e lo diciamo con un pizzico di maligno patriottismo provincialoide, abbiamo sorpassato da destra Ascoli, che al tempo fu dribblata nella candidatura a città della cultura e che oggi è dietro, incredibile,nel calcio. Un’eresia maun prodigio apparentemente inspiegabile nell’attuale pianeta del