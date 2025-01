Lanazione.it - Ubriaco alla guida di un monopattino: patente ritirata

Nocera Umbra, 12 gennaio 2025 – Fermato per un controllo, il conducente di unelettrico è risultato in stato di ebbrezza alcolica e per questo motivo i carabinieri gli hanno ritirato ladi. E' successo a Nocera Umbra. I militari hanno fermato l'uomo, di 35 anni, e lo hanno sottoposto a un controllo etilometrico, che ha accertato un tasso alcolemico pari a 1.08 grammi di alcol per litro di sangue. Il controllo dei carabinieri di Nocera Umbra si inserisce in un più ampio contesto di serrate attività svolte dai militari su tutto il territorio della provincia per verificare il rispetto del nuovo Codice della strada. Il comando provinciale ha inoltre intensificato i controlli "secondo un'attenta pianificazione e un efficace impiego delle risorse", viene riferito, per prevenire e contrastare più incisivamente le varie forme di illegalità.