Lanazione.it - Tutti i mondi racchiusi nelle pagine dei libri

Leggi su Lanazione.it

Un calice di vino e un libro, conqueiche quellepossono contenere. Nuova edizione al Funaro de "La biblioteca, l’isola, le sue voci" in partenza da domani, lunedì 13 gennaio (ore 19), a cura di Massimiliano Barbini che attraverso questo percorso propone avventure letterarie fra gli scaffali della biblioteca, ma anche fra i tavoli della Caffetteria del Funaro. Al centro di questo primo appuntamento ci sarà il libro del Premio Nobel Gao Xingjian dal titolo "Spirito errante pensiero meditativo–Tutte le poesie" (La nave di Teseo, 2024), la cui traduzione è a cura di Simona Polvani, qui in dialogo con Barbini. Xingjian è nato in Cina nel 1940 e vive a Parigi dal 1987, con cittadinanza francese. Insignito del Nobel nel 2000, Xingjian è artista totale, scrittore, pittore, drammaturgo e critico letterario, oltre che traduttore e regista teatrale e cinematografico.