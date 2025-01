Tpi.it - Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della settima puntata

Leggi su Tpi.it

: le, 12 gennaioQuesta sera, domenica 12 gennaio 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda ladi, la nuova fiction turca pronta a conquistare il pubblicogeneralista Mediaset. Neltroviamo volti noti come Aras Ayd?n di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino ?layda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Ma quali sono lee ladi oggi? Ecco tutte le informazioni.Yesim escogita una messinscena per far tornare Tarik, il quale si precipita da lei. Oylum, tuttavia, si rifiuta di accompagnarlo e tornerà a casa dove la accolgono la madre, Umit e Nazan. Mentre guarda il telegiornale, Umit vede il servizio dell’arresto di Tim e la famiglia può finalmente festeggiare.