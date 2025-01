Thesocialpost.it - Terremoto, ancora lì! Scossa fortissima: magnitudo 6.2

Undi6.2 ha colpito la regione occidentale del Messico, secondo quanto riferito dall’U.S. Geological Survey (USGS). Non sono state registrate segnalazioni immediate di vittime o danni.L’epicentro del sisma è stato localizzato a otto chilometri da Coalcoman de Vazquez Pallares, un comune di circa 20.000 abitanti situato nello stato di Michoacan, circa 600 chilometri a ovest di Città del Messico, nei pressi della costa del Pacifico. Lasi è verificata a una profondità di 86,2 km.La presidente messicana Claudia Sheinbaum, tramite un messaggio su X, ha affermato che i servizi di emergenza nazionale non avevano segnalato nuovi sviluppi e che la situazione a Coalcoman era sotto monitoraggio.Il Messico, situato su cinque placche tettoniche, è uno dei Paesi più vulnerabili ai terremoti, soprattutto lungo la costa del Pacifico.