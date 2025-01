Terracina, chiusa la galleria Tempio di Giove per lavori notturni

Leggi su Ilfaroonline.it

, 12 gennaio 2025 – Da domani, lunedì 13 gennaio 2025 e fino al 20 gennaio 2025, escluso i festivi, saràal traffico in orario notturno ladisu tutte le corsie, come disposto da ANAS con ordinanza n. 15 emessa nel pomeriggio di ieri.La chiusura della SS 7 VIA APPIA dal km 101+000 al km 104+170 è nella fascia oraria dalle 21:00 alle 05:00 del giorno successivo per cercare di ridurre quanto più possibile i disagi, e si rende necessaria per interventi di manutenzione degli impianti presenti in.La riapertura potrebbe essere anticipata in caso di conclusione deiprima della data fissata.Come recita l’ordinanza Anas, sono previsti percorsi alternativi:“Il traffico proveniente dalla S.R. 213, quindi da Sud, e diretto a Roma dovrà seguire un percorso alternativo che prevede di prendere l’uscita “Sud” dalla S.