Lapresse.it - ‘Sogna e credici fino alle stelle’, Clara ambassador del progetto nelle scuole

Leggi su Lapresse.it

stelle‘ è il nuovoeducativo lanciato da Pan di Stelle e che vede il coinvolgimento di quattro speciali. Ilmira a coinvolgere docenti e studenti di oltre 2.000 classi della scuola primaria di tutta Italia, partendo da Serradifalco, in provincia di Caltanissetta. Questoeducativo intende sottolineare, attraverso una guida ad hoc per i docenti e attività didattiche mirate, l’importanza dei sogni nella crescita personale. Protagonisti di questa iniziativa, quattro speciali: la tennista Jasmine Paolini, la cantante e Big di Sanremo 2025, lo street artist Giulio Rosk e l’aspirante astronauta Linda Raimondo, “Dreamers” nei mondi dello sport, dello spettacolo, dell’arte e della scienza. Tornano nella scuola che frequentavano da bambini per inaugurare le “Aule dei sogni”, spazi arricchiti con strumenti musicali, libri e materiali creativi, ideati e donati da Pan di Stelle per regalareun ambiente dedicato ai sogni, al confronto epassioni.