Quotidiano.net - Sergio Conceicao deluso dal pareggio col Cagliari: problemi mentali e fisici da risolvere

Leggi su Quotidiano.net

"Mi aspettavo molto di più a tutti i livelli. Sono 13 anni che faccio l'allenatore, paragonando la qualità di questo gruppo a quello che abbiamo fatto è stato il primo tempo più debole da quando alleno": lo diceva Skydopo il pari col. "Ci è mancato ritmo, qualità, loro sono stati tutti davanti alla porta. Noi dovevamo trovare riferimenti, profondità e non siamo stati così bravi e intelligenti su questo piano. Abbiamo sbagliato qualche occasione, loro hanno sprecato un po' tempo". "Quali? Un po' di tutto. Un po' mentale, un po' fisico, dobbiamo fare tanto lavoro per migliorare. Ci sono tanti periodi nella partita che non mi sono piaciuti per niente. Unè perdere due punti, sono arrabbiato perché se avessimo fatto tutto quello che avevamo preparato ci sarebbe stato.