Tvplay.it - Se ne va anche lui al Newcastle, saluta il Milan

Leggi su Tvplay.it

Ilvaluta un acquisto importante in casa, uno di quei giocatori che poteva essere importante con Sergio Conceiçao. La scelta è quasi fattaI rossoneri vogliono completare la rosa in alcuni reparti e sono dispostia sacrificare un nome di spessore. Con Fonseca non aveva trovato molto spazio, complicegli infortuni, ma ora era considerato uno perfetto per lo schieramento del neo tecnico portoghese.Se ne valui alil(TvPlay – ANSA) Sergio Conceiçao ha cambiato ile non solo per la vittoria in Supercoppa contro l’Inter. Il tecnico lusitano è arrivato in fretta e furia dopo l’esonero di Fonseca e non ha avuto tempo di preparare con calma le partite. Poche idee nuove e tanta grinta sono bastate per rimettere le cose apposto. Un cambiamento netto c’è stato nello schieramento a centrocampo, visto che dalla coppia di mediani si è passati al trio, con le due mezzali pronte ad inserirsi.