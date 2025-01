Iodonna.it - Se la voglia di Belpaese fa bene al Pil, l’overtourism nelle città d’arte rischia di rovinare a tutti le visite nei musei e le passeggiate nei centri storici. Ma anche nei luoghi più celebri, Roma in testa, ci si può salvare. Ecco dove andare

Venezia ha provato a frenare l’invasione del turismo “mordi e fuggi” con il ticket di accesso da 5 euro al giorno (l’obbligo ripartirà il 18 aprile 2025 e il contributo salirà a 10 euro). Ma,in pieno inverno, le calli intorno a piazza San Marco sono talmente piene di persone che se ci si ferma a guardare le vetrine si viene “tamponati”. Meglio cambiare zona passeggiando nel sestiere di Cannaregio. La meta? La Chiesa della Madonna dell’Orto «edificio fenomenale, gotico, che oltre a custodire una serie di tesori pittorici incredibili, come San Giovanni Battista tra i santi Pietro, Marco, Girolamo e Paolo (1495) di Cima da Conegliano, è famosa in tutto il mondo perché è il luogo di sepoltura di Tintoretto» scrive Philippe Daverio in I segreti delleitaliane (Solferino). Tante le opere del Tintoretto, nel presbiterio e nell’abside.