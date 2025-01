Thesocialpost.it - Scontri al corteo per Ramy a Roma, il ministro Piantedosi non ci sta: “Strumentalizzano il dolore”

e tensioni adurante il“Giustizia perElgaml”, il 19enne morto il 24 novembre a Milano dopo essere stato investito da un’auto dei carabinieri al termine di un inseguimento. La manifestazione, organizzata senza preavviso alla Questura, si è svolta in contemporanea ad altre iniziative in città come Brescia, Bologna e Milano. A, oltre 250 persone, tra collettivi autonomi e studenti, si sono riunite nel quartiere San Lorenzo con striscioni come “Vendetta per, la polizia uccide”. Presenti anche figure note, tra cui il fumettista Zerocalcare. La situazione è degenerata in Piazza dei Sanniti, dove sono stati capovolti cassonetti, infranta una vetrina della sede locale dell’Inps e sfidato il cordone delle forze dell’ordine.Durante gli, sono state lanciate bombe carta, petardi e bottiglie contro la polizia, che ha risposto con cariche di contenimento.