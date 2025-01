Ilfattoquotidiano.it - Scontri a Roma al corteo per Ramy, la condanna di Meloni: “Ennesimo ignobile episodio di disordine e caos”

“Tra bombe carta, fumogeni e aggressioni, ieri sera aabbiamo assistito all’diad opera dei soliti facinorosi scesi in piazza non per manifestare per una causa, bensì per puro spirito vendicativo“. La presidente del Consiglio, sui social,così gliche si sono verificati atra i manifestanti e la Polizia durante il“Giustizia per”, il 19enne egiziano morto il 24 novembre alla periferia di Milano dopo un lungo inseguimento da parte dei carabinieri mentre lui si trovava insieme a un amico a bordo di uno scooter.“Non si può utilizzare una tragedia per legittimare la violenza“, incalza la premier. “Alle Forze dell’Ordine – aggiunge – va la nostra solidarietà, insieme agli auguri di pronta guarigione agli agenti feriti.