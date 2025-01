Sci, Federica Brignone terza nel SuperG di Sankt Anton

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 12 gen. (askanews) –non scende dal podio diad Arlberg ed all’indomani del trionfo in discesa ènel, superata dalla statunitense Lauren Macuga e dall’austriaca Stephanie Venier. Straordinaria Lindsey Vonn, che, tornata di recente all’attività agonistica, ha chiuso la gara in quarta posizione. Un terzo posto che oltre a valere il podio numero 73 in carriera (21esimo in), consente alla campionessa valdostana di riaffacciarsi in vetta alla classifica generale di Coppa del Mondo. Sofia Goggia dopo una buona prova è incappata in un errore di linea che l’ha costretta ad inclinarsi troppo dopo una cinquantina di gara, chiudendo anzitempo la gara della bergamasca. A ridosso delle migliori dieci ci sono quindi Elena Curtoni – tredicesima a 1?85 – e Laura Pirovano – 15esima a 1?91, mentre Nadia Delago (3?80) ha chiuso al 35esimo posto.