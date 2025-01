Oasport.it - Sci di fondo, Davide Graz e Maria Gismondi vincono le 10 km tl dei Campionati Italiani

Si è chiusa a Lago di Tesero la prima parte dei2025 di sci di: nelle 10 km in tecnica libera con partenze ad intervalli sono arrivati i successi di. Dopo i titoli assegnati ieri nelle sprint tc, le ultime gare del programma, ovvero staffetta mista e mass start tc, andranno in scena nel fine settimana di sabato 29 e domenica 30 marzo a Dobbiaco.Nella gara maschile ha dominato, che ha fatto segnare il crono di 23’03?1, andando a precedere di ben 21?7 Giandomenico Salvadori, secondo, e di 34?4 Luca Del Fabbro, terzo, mentre sono rimasti giù dal podio Dietmar Noeckler, quarto, e Francesco De Fabiani, quinto.Nella prova femminile, invece, vittoria di strettissima misura per, la quale ha chiuso con il tempo di 27’15?0, riuscendo a battere per appena 0?3 Martina Di Centa, seconda, mentre ha completato il podio Veronica Silvestri, terza.