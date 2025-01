Schlein, Pd condanna violenza a Bologna

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.30 "Pieno supporto al sindaco die ai cittadini bolognesi per la devastazione e le violenze della scorsa notte che hanno colpito anche alcuni esponenti delle Forze dell'Ordine, oltreché la Sinagoga e vari esercizi commerciali. Tutta la solidarietà del Pd chesempre ogni atto violento". A scriverlo, in una nota è la segretaria del Pd Ellyche invita la Destra "a non fare politica su queste violenze" e definisce "importanti" le parole della famiglia di Ramy contro ogni strumentalizzazione del loro lutto.