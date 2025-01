Sport.quotidiano.net - Scherma, il nuovo Dream Team femminile vince ad Hong Kong

E’ una staffettante che ormai dura da trent’anni quasi senza soluzione di continuità, quella del fioretto azzurro al maschile e al. Sarebbe troppo facile dire che l’anello di congiunzione di queste vittorie è il ct Stefano Cerioni, anche se è una verità. E’ giusto però dire anche che i tanti campioni e campionesse che si sono alternati sulle pedane hanno saputo raccogliere e poi trasmettere l’eredità di un movimento che non ha eguali nella continuità dei trionfi, dalle nostri parti. La notizia di oggi, la prima aspettando la prova maschile, è l’ennesima vittoria del squadradel fioretto: Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino ed Elena Tangherlini hanno conquistato la seconda prova di Coppa del Mondo, ad(un mese fa il successo a Busan, in Corea), e lo hanno fatto battendo in finale le campionesse olimpiche degli Stati Uniti d’America.