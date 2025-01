Ilrestodelcarlino.it - Sassuolo, pronti a ricominciare la marcia

Dove eravamo rimasti? All’anno scorso, al 2-1 confezionato in rimonta, e nel finale, ai danni del Cosenza che palesava, insieme ad un’invidiabile forza mentale, qualche legittima stanchezza nelcapolista che mandava in archivio il 2024. Ebbene, tocca proprio ai neroverdi, oggi all’ora di pranzo, inaugurare il 2025 della serie B, ripartendo dall’Arechi di Salerno, campo mai troppo fausto – ilci vinse una Supercoppa di C, nel 2008, ma poi in campionato un solo acuto su cinque possibili – e da un avversario, la Salernitana, obbligato a vincere da una classifica quantomeno deficitaria. Detto che la vittoria alla prima dell’anno, per i neroverdi, è merce rara – è successo due volte nelle ultime 10 stagioni, tre nelle ultime 15 – è già detto molto, dentro una vigilia cui Fabio Grosso si affaccia recuperando sì Pierini e Mulattieri, ma non Romagna e Volpato e fiutando la trappola.