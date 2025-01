Davidemaggio.it - Samuel Peron sulla giuria di Ballando: “Sarebbe corretto cambiarla, sono ripetitivi”

A tre settimane dalla fine dell’edizione 2024, ladicon le Stelle continua a fare discutere. Questa volta, a parlare è l’ex professionista del programma. Al Corriere del Mezzogiorno, il ballerino ha ripercorso la sua carriera alanciando una stoccata alla:Credo che, così come si fa per i vip in gara di anno in anno.ormai, cibisogno di una rinfrescata, cambiare qualche giudice per avere nuove opinioni. E chissà che la prima rivoluzione non possa passare proprio dall’allontanamento di Mariotto che, a Striscia, non ha voluto lasciar intendere nulla sul possibile ritorno., nonostante avesse lasciato il programma nel 2023, nell’edizione appena terminata ha fatto una toccata e fuga.