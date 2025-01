Oasport.it - Rugby femminile, Serie A élite 2025: Colorno chiude in testa il girone d’andata della regular season

Ilinalla classifica ilA 2024-di: nella settima giornata la capolista passa senza patemi in casa del CUS Torino, battuto a domicilio con lo score di 12-51, incamerando anche il punto di bonus offensivo.Alle sue spalle resta a -1 in classifica il Valsugana Padova, a sua volta corsaro e vittorioso con punto di bonus, che espugna il campo del CUS Milano per 7-38, centrando un successo da 5 punti, così come il Villorba, che liquida il malcapitato Volvera con il nettissimo score di 75-0.L’Unione Capitolina balza infine al quinto postoclassifica vincendo di misura nel finale lo scontro diretto nelle zone caldegraduatoria contro il Benetton Treviso, sconfitto per 24-20, con bonus offensivo per le padrone di casa e bonus difensivo per le ospiti.