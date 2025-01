Romadailynews.it - Roma: sottoposto a fermo 52enne indagato per tentato omicidio aggravato del padre

Leggi su Romadailynews.it

La scorsa sera, i carabinieri di Trionfale e Flaminio hannodi indiziato di delitto un uomono di 52 anni, gia’ noto alle forze dell’ordine, con l’accusa diai danni dell’anziano. In particolare, a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112 da una vicina di casa, i Carabinieri sono intervenuti nell’abitazione, nel quartiere Flaminio della vittima. L’ 85enneno e’ stato rinvenuto a casa con gravi ferite e tumefazioni. L’uomo e’ stato subito soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso presso il pronto soccorso del Policlinico Agostino Gemelli, dove si trova tuttora ricoverato in pericolo di vita. In. seguito agli accertamenti investigativi, i militari hanno raccolto prove di colpevolezza del figlio della vittima, all’apice dell’ennesima condotta vessatoria per richiesta di soldi al, lo avrebbe aggredito violentemente.