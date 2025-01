Pronosticipremium.com - Roma, ancora assente Cristante: mai così lontano dal campo negli ultimi 4 anni

Claudio Ranieri, durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Bologna e, ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Bryan. Il tecnico ha rassicurato sull’evoluzione del recupero del centrocampista, spiegando che presto tornerà a lavorare ine che il dolore alla caviglia è ormai scomparso. Il centrocampista non è stato incluso nella lista dei convocati per la gara al Dall’Ara, in programma alle 18, prolungando la sua assenza per l’ottava partita consecutiva.L’infortunio diL’infortunio risale al secondo tempo della partita contro l’Atalanta del 2 dicembre 2024, quandoaveva chiesto il cambio per una distorsione alla caviglia. Inizialmente non sembrava grave, ma il dolore persistente e il gonfiore hanno reso necessario uno stop prolungato e ulteriori esami.