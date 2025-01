Ilrestodelcarlino.it - Ristopro, arriva Livorno per rialzarsi. La General Contractor cerca conferme

Ventesima giornata nel girone B di serie B nazionale, torneo che è ripreso subito a ritmi forsennati (mercoledì ci sarà infatti un turno infrasettimanale) e che vede quest’oggi in campoJesi eFabriano, entrambe alle ore 18 ed entrambe davanti al pubblico amico. Dopo il derby il morale delle due formazioni nostrane è chiaramente diverso perché la sfida di domenica scorsa a Cerreto d’Esi ha confermato appieno il buon momento di Jesi mentre Fabriano, ora in classifica a -6 dai cugini, è tornata sul mercato riportando nella città della carta Andrea Scanzi, guardia-ala di grande esperienza in categoria (classe 1988) già biancoblù nel 2020-21, per provare a risalire la china e assicurarsi almeno una posizione play-in. Il calendario non aiuta però la, che ospita la Pielle, una delle big del campionato, reduce da una impresa contro il Roseto, al quale ha inflitto la prima sconfitta stagionale.