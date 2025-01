Spazionapoli.it - RILEGGI IL LIVE- Napoli-Verona 2-0 (4? aut. Montipò, 61? Anguissa): ottimo Napoli al Maradona

Leggi su Spazionapoli.it

- Segui qui su Spaziola diretta testuale del match valido per la prima giornata di ritorno della Serie A 2024/2025.Amici ed amiche di Spazio, benvenuti alla diretta testuale del match fra, gara con cui inizia il girone di ritorno dei partenopei. Gli azzurri dovranno fare a meno di Buongiorno, Ora e del tanto dicusso Kvaratskhelia, il cui addio al club è sempre più vicino. L’obiettivo è però quello di mantenere la concentrazione sul campo per ottenere una vittoria utile a mantenere il primato in classifica, come ha chiarito anche Antonio Conte in conferenza stampa.: segui qui il matchPREMI F5 O SU AGGIORNA PER SEGUIRE IN TEMPO REALE LA SFIDA TRAFINISCE QUI! Ilbatte per 2-0 ilgrazie all’autogol di(propiziato da Di Lorenzo) e il super gol di