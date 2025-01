Panorama.it - Regno Unito: Keir Starmer, il grande traditore

Un Paese con servizi pubblici sempre più in affanno, con un tasso d’immigrazione mai così alto e l’economia a crescita zero, in cui la gente si scopre ogni giorno più povera e scontenta. Chissà quante volte in questi sei mesi, il Premier britannico laburista, prima di addormentarsi nella sua nuova casa al numero 10 di Downing Street si è chiesto chi gliel’aveva fatto fare, di abbandonare il suo comodo scranno all’opposizione in Parlamento. L’opinione pubblica, disgustata dalle malefatte degli ultimi anni a guida conservatrice, nel luglio 2024 l’aveva salutato come un salvatore della Patria, ma di quella adorazione piena di speranza oggi non rimane che il ricordo e mistersi ritrova tutti contro, essendo riuscito a inimicarsi in pochi mesi proprio le categorie che aveva promesso di difendere a partire dai pensionati, passando per i lavoratori fino alle donne.