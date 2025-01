Lanazione.it - "Qui solo con le auto, faremo sconti al conducente"

Le cantine provano a correre ai ripari: tra le prime realtà virtuose del territorio ecco il Casato Prime Donne di Montalcino e la Fattoria del Colle di Trequanda di Donatella Cinelli Colombini e Violante Gardini, che si confermano all’avanguardia, studiando nuove soluzioni, comepensati per chi deve rimettersi alla guida dopo aver degustato vino. "Gli enoturisti che dopo la visita in cantina vogliono guidare devono limitarsi a unassaggio di vino e per ricompensare il loro sacrificio è giusto far loro uno sconto significativo" spiega Donatella Cinelli Colombini assieme alla figlia Violante, presidente nazionale del Movimento Turismo del Vino che ha rilasciato un’intervista al Gambero Rosso per analizzare possibili soluzioni alternative in un quadro in cui l’offerta delle cantine è sempre più ampia e va oltre la classica degustazione.