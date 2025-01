Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta per temporali, vento, mareggiate. Neve in collina Protezione civile, previsioni meteo

Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità da mezzanotte per ventiquattro ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, tendenti a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi da deboli a moderati. Nevicate oltre i 700-900 m, in abbassamento a 500-600 m, con apporti al suolo moderati. Venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte, specie lungo le coste adriatiche.lungo le coste esposte.”L'articoloperin proviene da Noi Notizie..