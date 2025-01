Ilveggente.it - Pronostico Napoli-Verona: gialloblù bestia nera azzurra

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della ventesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni,, diretta tv e streaming.Primo in classifica ma con un enorme problema, quello di Kvara: Antonio Conte nella giornata di ieri ha detto chiaramente che l’esterno offensivo ha chiesto la cessione. Si è detto deluso l’allenatore degli azzurri, non si aspettava un comportamento del genere visto che ha pure rivelato di essersi fatto da tramite per riuscire a ricucire i rapporti. Non ci è riuscito. E l’addio ormai è certo.(Lapresse) – Ilveggente.itDetto ciò, la capolista deve pensare al campo, al campionato, contro una squadra, il, che assomiglia tanto ad una. Già nella prima gara di questa stagione un secco tre a zero ha fatto iniziare malissimo Conte.