Promozione / La Pergolese batte il Vismara 1-0

In un sol colpo la formazione pesarese di mister Fulgini perde l’imbattibilità e il primato. Il gol, sul finale, di BucefaloVALLESINA, 12 gennaio 2025 – Ilsubisce la prima sconfitta in campionato.Partita carica di agonismo ma povera di occasioni.Al 14? Letizi impegna Aluigi con un tiro velenoso. Al 19? Rebiscini ha l’occasione per segnare ma Melchiorri compie una gran parata.Nella ripresa partita spigolosa, nervosa interrotta più volte per falli.Al 86? il gol della vittoria: Bucefalo salta tre calciatori ospiti in area e poi mette il pallone in rete.Vince lache ha disputato una partita con grinta e grande impegno. Uncomnte ma che non è mai stato veramente pericoloso.: Aluigi, Fontana, Anastasi (55? Ghetti),Lattanzi (Pierpaoli),Rebiscini, Savelli, Pesaresi (16’Bartolucci), Gaia, Lombardi (55? Marinelli),Montagnoli (77? Giudici) Bucefalo All.