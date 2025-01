Lanazione.it - Progetto tennis con studenti delle superiori

L’amministrazione comunale, in collaborazione con l’Istituto Superiore Chini-Michelangelo e due storici circoli diClub Italia eRaffaelli, ha dato il via al, per promuovere la conoscenza e la pratica deltra i giovani. Ilprevede il coinvolgimentocinque classi terze dell’Istituto, che avranno la possibilità di partecipare a sei lezioni ciascuna con istruttori qualificati. "L’impegno dell’amministrazione – sottolinea il delegato allo sport Alberto Mattugini - non si limita al, ma punta a promuovere l’insegnamento di molteplici discipline sportive, consapevoli del ruolo centrale che lo sport può avere nella formazione dei giovani. Forte dei Marmi, col suo clima favorevole durante tutto l’anno e i grandi spazi verdi, è territorio ideale per attività sportive"