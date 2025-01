Ilfattoquotidiano.it - Produzione di energia elettrica: la Cina è davvero un esempio virtuoso?

Secondo un articolo pubblicato in data 10 c.m. su questo quotidiano a firma Francesco Sylos Labini, l’cinese di transizione energetica è non soloma da replicare ovunque. Del resto il titolo dell’articolo è significativo: “Dalla crisi climatica potrà salvarci il solare cinese”.Sylos Labini è un autorevole fisico, e, come tale, ha grandi competenze in materia, ma anche, se mi è permesso, una visione limitata della crisi climatica e delle soluzioni per risolverla (ammesso che ne esistano.). La sua impostazione è simile a quella di altri fisici, Mattioli, Scalia, o ingegneri come Silvestrini: il riscaldamento globale esiste ed è di causa antropica. E sarà sufficiente cambiare le tecnologie e transitare dalle fossili alle rinnovabili per risolverlo. Mutuando proprio un proverbio cinese, direi che nel caso si guarda il dito e non la luna, o, per lo meno, si vede solo una parte del problema e non la sua interezza.