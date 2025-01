Ilfattoquotidiano.it - Povertà educativa, a rischio il progetto per gli orfani di femminicidio: “Non servono i decreti Caivano. Il governo riattivi il Fondo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Un bambino era a casa dei nonni mentre il padre uccideva la madre. Si vide arrivare l’uomo con le mani insanguinate, ma gli fu raccontato di un incidente. Così come di incidente – gli dissero – sarebbe morta la mamma. Qualche tempo dopo, fu accompagnato da un’assistente sociale in carcere: gli spiegarono che quello era il posto di lavoro del papà. Il bambino cominciò a essere incontenibile, a dare problemi a scuola. Quando lo prendemmo in carico noi, un anno e mezzo dopo, ci spiegò che aveva sempre saputo cos’era successo, ma che aveva dovuto reggere le bugie degli adulti”. I racconti di Fedele Salvatore sono da far accapponare la pelle. È il responsabile delR.e.s.p.i.r.o. (Area Sud e Isole) per glidi. Unche, finora, è stato finanziato grazie alper il Contrasto dellaminorile, che adesso ilha deciso di azzerare.