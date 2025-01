Patente ritirata e 6mila euro di multa? Era tutto falso | Ma quale ebbrezza mi ero fermato per un attacco di dissenteria

Leggi su Open.online

Era stato tra i primi ad essereti in applicazione del nuovo Codice della Strada. Di più, gli era stata pure revocata lain ossequio alla presunta duplice, grave infrazione: guida in stato d’e incidente stradale provocato (con coinvolgimento di pattuglie di polizia). Se non fosse che non era vero niente, a quanto ora emerge. L’avvocato 40enne di Viterbo protagonista di questa storia, infatti, si è appena visto dare ragione dal giudice di pace, che venerdì 10 gennaio ha emesso un provvedimento cautelare di sospensione dell’e?cacia dell’ordinanza del prefetto con cui gli era statala. Il giudice ha accolto la ricostruzione dell’uomo, che racconta una storia completamente diversa da quella messa a verbale dalla polizia. Secondo quest’ultimo la notte del 14 dicembre scorso, proprio pochi minuti dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, l’uomo si era rifiutato di sottoporsi all’alcoltest quando una pattuglia s’era avvicinata alla sua auto, insospettiti dalla posizione sul ciglio della strada e dallo stato apparentemente comatoso dell’uomo.