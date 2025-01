Ilrestodelcarlino.it - Palombina Vecchia calcio tra sport e solidarietà

Sorrisi, partecipazione ed entusiasmo, mercoledì all’hotel Touring di Falconara, per la tradizionale festa della società. Un momento che ha coinvolto dirigenti, tecnici, atleti e famiglie del club gialloverde, in presenza del sindaco Stefania Signorini, dell’assessore alloIlenia Orologio e della presidente Unità di Strada-RiBò Laura Luciani. "Abbiamo voluto festeggiare il nuovo anno con atleti e famiglie – ha detto il direttoreivo Leonardo Agostinelli – per condividere un momento di festa a cui tenevamo molto, creando un evento nel quale oltre al divertimento fosse presente anche un elemento di formazione per i ragazzi. Grazie alla disponibilità della dottoressa Maria Letizia Diletti, biologa nutrizionista e divulgatrice scientifica, siamo riusciti a programmare un incontro informativo sul tema della corretta alimentazione dei nostri giovani calciatori che ha preceduto i festeggiamenti".