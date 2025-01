.com - Pallamano Femminile / La Publiesse Chiaravalle torna alla vittoria: 44-23 al Mattroina

La squadra di Romero, dopo un inizio di gara timido, prende il largo e conquista i due punti, riportandosi in testaclassifica, 12 gennaio 2024 – Dimmi come iniziare il 2025perfezione senza dirmi come iniziare il 2025perfezione, comincia la: battuto l’Edilspi44-23. Il primo appuntamento del nuovo anno solare è dolce, dolcissimo per le ragazze guidate da coach Santiago Romero. Le biancoblu dominano davanti a una cornice di pubblico importante,no al successo e agganciano la vetta della classifica.Romero tiene al riposo Bizzotto, non ancora al meglio. Cuelloin distinta ed è una notizia meravigliosa. L’inizio dellaè timido, le ospiti reggono il passo e impensieriscono capitan Costantini e compagne.