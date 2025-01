Oasport.it - Pagelle gigante Adelboden: De Aliprandini corsaro delle nevi, si rivede Della Vite, Vinatzer insufficiente

2025Marco Odermatt, 9: quinta vittoria stagionale sommando, discesa e superG. Conferma di non avere avversari credibili per la classifica generale. Tuttavia è meno dominante tra le porte larghe rispetto al passato, molto più attaccabile. Oggi l’ha spuntata per soli 2 decimi sul compagno di squadra.Loic Meillard, 8,5: essere in testa alla prima manche deldi, per uno svizzero, non è mai facile. Eppure non ha patito più di tanto la tensione, disputando un’ottima seconda frazione. Il successo è sfumato per un pizzico di coraggio mancato sul muro finale, laddove Odermatt ha fatto la differenza.Luca De, 10: esaltante. Nella prima frazione, senza un gravissimo errore, si sarebbe ritrovato in prima o seconda posizione. Nella frazione conclusiva si è letteralmente sbranato la pista: impressionante quello che ha fatto.