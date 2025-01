Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-VERONA : Neres indemoniato, Lukaku fa il gigante

Voti, top e flop della sfida al Diego Armando Maradona valevole per la ventesima giornata di Serie AIldomina dal primo all’ultimo minuto,mai in partita:tra i top,fa quello che vuole. E Meret mantiene ancora una volta il clean sheet, rischiando poche volte se non per qualche distrazione dei suoi compagni.Ledi(LaPresse) Calciomercato.itMeret 6,5Di Lorenzo 7Rrahmani 7Juan Jesus 6Spinazzola 6,5 (Mazzocchi S.V.)Anguissa 6,5Lobotka 6,5McTominay 6,5 (Raspadori 6.)Politano 6 (Ngonge 6)TOP7– Un assist e mezzo, perché il tiro di Di Lorenzo è diventato un autogol di Montipò. Ma la sua partita è stata quasi perfetta. Manca solo il gol ad una delle sue migliori prestazioni da quando veste l’azzurro (Simeone 67 (Zerbin S.