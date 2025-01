Lanazione.it - Pacco sospetto, arrivano artificieri

Allarme per unieri pomeriggio, all’altezza dell’Ufficio Postale di via Luigi Borgioli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Prato, anche con il nucleodi Firenze. E’ stata una telefonata a far scattare l’allarme, che per fortuna si è rivelato poi negativo. La telefonata segnalava infatti in quel punto la presenza di un. I carabinieri del comando provinciale di Prato hanno fatto scattare immediatamente la procedura che viene adottata in questi casi e che prevede appunto anche l’intervento degli, oltre alla chiusura della strada a pedono e traffico veicolare per motivi di sicurezza. Sul posto è arrivata anche la polizia municipale con le pattuglie di motociclisti che hanno aiutato nelle fasi di ‘chiusura’ della strada. Qualche attimo di apprensione ma l’allarme per fortuna è rientrato in fretta: i militari hanno infatti controllato ile verificato che in realtà non aveva al suo interno nulla di pericoloso.