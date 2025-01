Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 12 gennaio: grande entusiasmo per il Sagittario, nuovi obiettivi per il Capricorno

Ecco l‘diFox per domenica 122025! L’inizio dell’anno continua a portarci riflessioni e nuove consapevolezze. Siamo in un periodo di transizione in cui il desiderio di costruire e pianificare il futuro si intreccia con la necessità di trovare tempo per noi stessi. Questa domenica rappresenta una giornata di relax, ma anche di valutazione: quanto siamo riusciti a mettere in pratica i nostri buoni propositi? Le stelle invitano alla calma e alla connessione con le persone che amiamo, valorizzando i legami e i momenti autentici.diFox, per domenica 122025, segno per segnoIl cielo odierno suggerisce di dedicare spazio all’introspezione, senza però trascurare il piacere delle piccole cose: una passeggiata, una chiacchierata o un po’ di tempo per un hobby trascurato possono fare miracoli.