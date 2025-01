Ilgiorno.it - Oliviero Toscani: il fotografo che smascherava ipocrisie e assurdità del consumismo, senza perdere il buonumore NON PUBBLICARE

Milano – Da un milanese, classe 1942, che pubblica la sua prima foto (il volto sofferente di Rachele Mussolini durante la tumulazione del Duce a Predappio) sul serio Corsera a 14 anni, e oltretutto se ne va a studiare alla Kunstgewerbeschule di Zurigo (1961-65), che aspettarsi? Non che si congedi con la biografia «Ne ho fatto di tutti i colori». Invece,ha dato proprio questo titolo al suo testamento spirituale, sottotitolo «Vita e fortuna di un situazionista». Evidentemente sobillato e imbarcato dall'amica Elisabetta Sgarbi su La nave di Teseo. La malattia incurabile che l'ha colpito, amiloidosi, in un anno gli ha fatto40 chili. Poco da dire, in proposito. E nel rendergli omaggio, ci piace ricordare che non aveva voluto dire e farci scrivere nulla il 5 ottobre 2003, nel riferire di un suo video sull'anoressia.