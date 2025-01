Sport.quotidiano.net - Olimpia Milano: successo in tripla cifra con Reggio Emilia

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 12 gennaio 2025 – Prosegue il suo ottimo momento l’che supera in una sfida dal punteggio altissimoper 108-106. Con le squadre fin troppo distese in difesa per non farsi male in vista di una delicata settimana europea ne viene fuori un match spettacolare. I milanesi, così, scavalcanoin classifica, arrivano al quinto posto, anche se questo significa uno scoppiettante accoppiamento per la Coppa Italia con la Virtus Bologna per i quarti di finale (perdere, però, avrebbe significato iniziare a perdere tanto terreno dalla testa anche in chiave playoff). Prestazione super di Mirotic che ne realizza ben 33 con 15/16 ai liberi, mentre Shields è un ottimo secondo violino con 23 punti in 27’. Mannion e LeDay ne segnano 13 a testa, mentre per i reggiani è Cheatam il più pericoloso con 24 punti.